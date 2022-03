Morta a 53 anni per insufficienza renale non diagnosticata? Reato prescritto per 3 medici

Il pm, all'udienza precedente, aveva chiesto al giudice di emettere una sentenza di non doversi procedere. I difensori (gli avvocati Giuseppe Scozzari, Giusy Katiuscia Amato e Ignazio Valenza) avevano, invece, chiesto l'assoluzione sostenendo che i medici avessero operato correttamente. Con il deposito delle motivazioni si comprenderà se il giudice, che avrebbe pure potuto assolverli nel merito, li ha ritenuti responsabili o se ha fatto solo una valutazione preliminare sul decorso del tempo.

I sanitari erano accusati di avere provocato la morte della donna perché avrebbero effettuato una terapia idratante omettendo, invece, di predisporre una tac che avrebbe potuto rimediare allo scompenso metabolico. La cinquantenne riferì di accusare dolore addominale e vomito. I sanitari prescrissero una serie di accertamenti per mettere meglio a fuoco la situazione. Gli esami ematochimici, in particolare, evidenziarono una insufficienza renale acuta. Un corretto approccio, sosteneva l’accusa, avrebbe potuto evitare il decesso della donna.

La donna, secondo quanto ipotizzava la procura, sarebbe morta a causa di un’insufficienza renale non diagnosticata. A seguito di una denuncia presentata dai familiari sono finiti a processo Marcella Indelicato, 49 anni, medico del pronto soccorso; Antonio Granata, 53 anni, primario del reparto di Nefrologia e Pasquale Zicari, 65 anni, medico chirurgo, tutti in servizio all'ospedale di Agrigento.

Nove anni dalla morte della paziente alla sentenza di primo grado: troppo tempo perchè si possa arrivare a una pronuncia nel merito. Il giudice monocratico Fulvia Veneziano ha, quindi, dichiarato la prescrizione, dall'accusa di omicidio colposo, nei confronti di tre medici dell'ospedale San Giovanni di Dio coinvolti nell'inchiesta per il decesso di Rosa Castiglione, 53 anni, avvenuto il 2 luglio del 2013.

