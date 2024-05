La mancata indicazione della diagnosi sul cartellino clinico della paziente che la specialista aveva in cura, secondo l'accusa, avrebbe fatto venire meno un elemento di conoscenza necessario per le successive visite. Inoltre gli esami delle urine e la pressione arteriosa elevata sarebbero stati elementi molto indicativi del ritardo di crescita.

Giudizio abbreviato per una ginecologa accusata di avere provocato la morte in grembo di una bimba il giorno di Natale dell'anno scorso. Il legale del medico Miriam Lo Porto, 38 anni, l'avvocato Aldo D'Amico, ha formalizzato la strategia processuale all'udienza predibattimentale davanti al giudice Rossella Ferraro.

"Bimba morta in grembo per un ritardo di crescita non diagnosticato": giudizio abbreviato per una ginecologa