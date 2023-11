Settantenne morto dopo intervento chirurgico, svolta l'autopsia: 7 indagati

Sette indagati, fra medici e infermieri dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento che hanno trattato il caso, per la morte del pensionato di 73 anni, deceduto dopo un intervento chirurgico che scaturiva da alcuni problemi renali.

L'uomo, dopo il ricovero e l'operazione, si è aggravato ed è stato trasferito in rianimazione prima del decesso.

Il pubblico ministero Giulia Sbocchia ha iscritto il personale sanitario nel registro delle persone sottoposte a indagini, come atto dovuto in seguito all'esposto presentato dai familiari del pensionato che si sono rivolti all'avvocato Giacomo La Russa per assisterli nella vicenda. L'apertura del procedimento, che ipotizza il reato di omicidio colposo, come sempre, è un atto dovuto per consentire agli stessi indagati di difendersi compiutamente fin dalla fase delle indagini preliminari partecipando agli accertamenti tecnici.

Il magistrato della procura ha nominato due consulenti per eseguire l'autopsia. Si tratta del medico legale Antonio Guajana e del medico specialista in chirurgia generale Giuseppe Diana.

Il pm ha chiesto loro di individuare le cause della morte e ricostruire la condotta dei medici valutandone la correttezza. I medici hanno nominato come difensori gli avvocati Alfonso Neri, Silvio Miceli, Salvatore Maurizio Buggea, Gianluca Sprio, Davide Santamaria, Giuseppe Vella e Grazia Marchese che hanno incaricato una serie di consulenti tecnici di parte per l'autopsia iniziata subito dopo.

La relazione dei consulenti del pm, salvo proroghe, sarà consegnata entro 90 giorni.