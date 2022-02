Morto dopo intervento per frattura al femore, i familiari: "No all'archiviazione"

L’operazione di routine, l’infezione e il peregrinare in vari ospedali fino alla morte: il pm della Procura di Agrigento, Cecilia Baravelli, ha prima iscritto quattordici medici nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, e adesso, valutati gli esiti dell'autopsia, ne ha chiesto l'archiviazione ritenendo che non vi fosse un nesso fra l'operato dei sanitari e la morte di Lino Quattrocchi, 60 anni, di Caltanissetta, deceduto cinque mesi dopo un intervento per la frattura del femore all'ospedale di Licata.

I familiari di Quattrocchi - attraverso i loro difensori, gli avvocati Fabio Li Calsi, Alfonso Napoli e Giuseppina Insalaco - si sono opposti alla chiusura del caso. A decidere sarà adesso il gip Stefano Zammuto dopo avere sentito in udienza tutte le parti.

Sotto inchiesta i sanitari di vari reparti (in particolare di ortopedia e medicina) del San Giacomo di Altopasso, del Barone Lombardo di Canicattì e di Gela, dove l'uomo, lo scorso 11 agosto, è morto.

Quattrocchi, nelle settimane successive all'intervento, avrebbe accusato un'infezione che - secondo l'esposto dei familiari - sarebbe stata trascurata e sarebbe, comunque, la conseguenza di alcuni errori nel trattamento sanitario. L'uomo, residente a Caltanissetta, dopo l'operazione, fu ricoverato una seconda volta all'ospedale di Licata per un’infezione, poi al Barone Lombardo e, infine, all'ospedale di Gela.

Alcuni dei medici indagati hanno incaricato dei consulenti di parte per seguire il caso. “Esaminati gli atti del fascicolo e la documentazione allegata – era il quesito del magistrato della Procura –, nonché eventuale altra documentazione sanitaria reperibile in strutture pubbliche o private, vanno verificate le cause del decesso e, in particolare, se tra la condotta dei medici che lo hanno avuto in cura dal 9 marzo e il decesso sia ravvisabile un nesso di causalità e se i trattamenti praticati siano caratterizzati da colpa professionale e, in ipotesi affermativa, di che entità, individuando gli eventuali responsabili”.

Il deposito della consulenza ha così escluso, anche per la presenza di altre patologie, secondo la conclusione a cui è giunta la procura, una responsabilità dei medici. Ai legali dei familiari hanno replicato i difensori dei medici (fra gli altri gli avvocati Salvatore Pennica, Alfonso Neri, Carmelinda Sabia, Giuseppe Barba, Tatiana Pletto e Vincenzo Caponnetto) che sollecitano al gip l'archiviazione.

Il giudice deciderà nei prossimi giorni. Tre le ipotesi: chiusura del caso, supplemento istruttorio o imputazione coatta.