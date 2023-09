Morto a 54 anni per un'infezione non diagnosticata? No all'archiviazione: il gip ordina nuove indagini

Il gip accoglie la richiesta del fratello della presunta vittima e ordina nuove indagini: il procedimento, che ipotizza per tutti il reato di omicidio colposo, è quella per la morte di un 54enne avvenuta, dopo un lungo ricovero all'ospedale San Giovanni di Dio, il 5 giugno del 2020. Gli accertamenti, che dovranno essere svolti entro 6 mesi, si concentreranno sull'operato dei medici di cardiologia.

Pietro Bennica morì dopo una degenza di diverse settimane in cui aveva fatto la spola fra i reparti di medicina interna e cardiologia. L'indagine è stata avviata dopo le denunce del fratello e la procura ha subito aperto un'inchiesta per verificare se ci sono state omissioni, negligenze e responsabilità dietro la morte del cinquantenne che si era presentato in ospedale con un'iniziale diagnosi di sospetto Covid.

Nel registro degli indagati, in un primo momento, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, sono stati iscritti 33 fra medici e infermieri di pronto soccorso, cardiologia e medicina interna dell'ospedale di Agrigento.

Bennica, affetto da una cardiopatia, in sostanza sarebbe morto per un'infezione non diagnosticata e avrebbe avuto necessità di cure cardiologiche. Il fratello, attraverso il suo legale Gianluca Sprio, si era opposto alla chiusura del caso per i 28 indagati nei cui confronti il pm Giulia Sbocchia ha chiesto l'archiviazione. Per altri cinque medici, al contrario, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio e i due procedimenti sono stati separati. Il legale, in particolare, ha chiesto al giudice di ordinare accertamenti specifici legati alla sua degenza nel reparto di cardiologia.

Il gip Stefano Zammuto dopo avere sentito in contraddittorio, il pm, il difensore del fratello di Bennica che si opponeva alla richiesta di archiviazione e i legali degli indagati (fra gli altri gli avvocati Leonardo Marino, Angelo Farruggia, Salvatore Virgone, Alfonso Neri, Roberto Gambino, Giusi Katiuscia Amato, Giuseppe Scozzari, Raffaele Barra e Silvio Miceli), ha deciso di disporre la prosecuzione delle indagini ritenendole "utili alla completa ricostruzione dei fatti".