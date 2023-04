"Non diagnosticarono infezione provocando la morte di un 54enne": chiesto processo per 5 medici

Cinque medici del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento rischiano di finire a processo, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo in relazione alla morte di Pietro Bennica, dececuto a 59 anni il 5 giugno del 2020 dopo un lungo ricovero.

Il pubblico ministero Giulia Sbocchia ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per Massimiliano Biondolillo, 56 anni; Nicolina Cino, 51 anni; Daniele Di Bernardo, 48 anni; Rosalba Indorato, 55 anni e Gerlando Verruso, 57 anni. Pietro Bennica morì dopo una degenza di diverse settimane in cui aveva fatto la spola fra i reparti di medicina interna e cardiologia. L'indagine è stata aperta dopo le denunce del fratello e la procura ha subito avviato accertamenti per verificare se ci sono state omissioni, negligenze e responsabilità dietro la morte del cinquantenne che si era presentato in ospedale con un'iniziale diagnosi di sospetto Covid.

Nel registro degli indagati, in un primo momento, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, sono stati iscritti 33 fra medici e infermieri di pronto soccorso, cardiologia e medicina interna dell'ospedale di Agrigento. Il pm ha separato i fascicoli ritenendo, sulla base di una consulenza, che la morte di Bennica fosse da ricondurre alla sola responsabilità dei medici del pronto soccorso che avrebbero diagnosticato tardivamente un'endocardite mitralica che gli provocò uno shock settico letale.

Il fratello, attraverso il loro legale Gianluca Sprio, si oppone alla chiusura del caso per gli altri 28 indagati nei cui confronti il pm ha chiesto l'archiviazione. Il 3 maggio, invece, davanti al gup Micaela Raimondo si aprirà l'udienza preliminare a carico dei cinque medici del pronto soccorso. I difensori (gli avvocati Giusi Katiuscia Amato, Daniela Posante e Floriana Salamone) in alternativa al rito ordinario potranno scegliere un giudizio alternativo.