Morì 11 ore dopo le dimissioni dall'ospedale: i familiari si sono costituiti parte civile

Si sono costituiti parte civile, attraverso i loro legali Calogero Li Calzi e Luigi Reale, i familiari della 62enne morta il 15 novembre scorso all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I legali hanno chiesto l'autorizzazione a citare il responsabile civile dell'Asp di Agrigento e il gup, accogliendo l'istanza, ha rinviato al prossimo 9 luglio. Imputato di omicidio colposo è Pasqualino Borsellino, 62 anni, medico del pronto soccorso.

La donna dimessa dall'ospedale, dove si era presentata accusando un forte dolore all'emitorace con irradiazione alla spalla, morì dopo undici ore: secondo la Procura della Repubblica di Agrigento la responsabilità sarebbe del medico che non dispose i dovuti accertamenti che avrebbero portato alla diagnosi di infarto acuto del miocardio che avrebbero potuto, con un approccio terapeutico immediato, salvarla. In particolare, secondo quanto è stato ricostruito con l'autopsia sulla donna, il decesso sarebbe avvenuto per "infarto miocardico acuto associato a danno ischemico". I sintomi riferiti dalla paziente, secondo la ricostruzione della procura, avrebbero dovuto mettere il medico in allarme anche alla luce delle patologie di cui soffriva, fra cui diabete e ipertensione, che di per sè rappresentavano un rischio di malattie cardiovascolari. Il medico è difeso dall'avvocato Giovanni Di Caro.