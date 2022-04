Morì in ospedale dopo appendicectomia, effettuata l'autopsia sulla salma della 45enne

E' stata effettuata ieri pomeriggio, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, l'autopsia sulla salma della quarantacinquenne agrigentina che è morta - all'ospedale "San Giovanni di Dio" - dopo una appendicectomia. A prendere parte all'irripetibile esame anche i consulenti nominati dai dieci medici che sono stati iscritti, a loro stessa tutela, nel registro degli indagati.

Il fascicolo d'inchiesta, inizialmente a carico di ignoti, è stato aperto dopo la denuncia dei familiari della donna che ha perso la vita. Poi, quale atto dovuto, sono stati appunto iscritti i dieci medici che hanno avuto in cura la donna. L’esame autoptico servirà per fare chiarezza sulle cause del decesso della quarantacinquenne. E se vi sono o meno, naturalmente, responsabilità mediche. Il medico legale, incaricato dalla Procura, consegnerà la propria relazione entro 60 giorni.

La quarantacinquenne agrigentina era stata ricoverata, ed a quanto pare era stata già sottoposta ad una prima operazione, per appendicite. Dopo l’appendicectomia, il quadro clinico della donna non soltanto non è migliorato, ma – stando a quanto trapelato subito dopo la tragedia – si sarebbe reso necessario un nuovo, ed ulteriore, intervento chirurgico. Cosa che è stata fatta, ma nella giornata di mercoledì scorso – sempre al nosocomio di contrada Consolida, ad Agrigento, – si è consumata la tragedia.