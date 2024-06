Un altro lutto nel mondo dell'avvocatura: è morta a 99 anni Jolanda Nicolaci

Un altro lutto nel mondo dell'avvocatura agrigentina: è morta a 99 anni l'avvocato Jolanda Nicolaci, vedova di Giuseppe Grillo a cui è stata intitolata la camera penale di Agrigento.

Il 30 gennaio avrebbe tagliato il traguardo del secolo di vita: iscritta all'Ordine dal 1956, non si è mai cancellata e, fino a pochi anni fa, la si vedeva ancora in tribunale a gestire le cause dello studio adesso portato avanti dal figlio Nicola (a lungo presidente della camera intitolata al padre) e, di recente, dal nipote Giuseppe.

Nel 2021 il presidente dell'Ordine degli avvocati Vincenza Gaziano le aveva consegnato la toga di diamante per i suoi 65 anni di iscrizione all'albo.