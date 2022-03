Morta a 44 anni per malaria non diagnosticata, donati giochi per bimbi in memoria di Loredana Guida

"Dalla sofferenza di ciascuno può nascere una speranza per altre persone, se solo sappiamo aprire il nostro dolore al bene più grande”. E' questo il messaggio che verrà lanciato il 25 aprile in memoria di Loredana Guida, la giornalista-insegnante morta per malaria non diagnosticata a fine gennaio del 2020. Il 25 aprile è il giorno in cui Loredana Guida festeggiava il suo compleanno. Desiderando continuare a fare del bene in sua memoria e per non dimenticare lo stile di vita che caratterizzava Loredana, con la sua voglia di donarsi al prossimo, la famiglia Guida ha donato dei giochi al "Parco del Sorriso" di Fontanelle ed ha organizzato, per il pomeriggio: a partire dalle 16,30, un evento ricordo.

Loredana amava particolarmente i bambini e per questo aveva scelto di essere una insegnante, perché sapeva che il tempo e le risorse impiegate per loro sarebbero state risorsa per il bene dell’umanità. Con l'evento del mese prossimo, la sua famiglia vuole lasciare un segno tangibile delle sue volontà, rendendo ancora più bello e funzionale lo spazio ludico del “Parco del Sorriso” di via Alessio di Giovanni.

Il comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” ha sposato con gioia la proposta e, insieme alla famiglia Guida, invita a partecipare all'evento ricordo - che ha ottenuto anche il supporto del Comune di Agrigento e dell'Ars - per il pomeriggio del 25 aprile.