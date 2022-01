Viabilità Sicani, dopo tre giorni riaperta al traffico la provinciale 88

Dopo tre giorni di lavori, riapre al traffico la strada provinciale 88, importante arteria di collegamento nel versante dei monti Sicani, tra la Sp36 e la Sp47.

Lo stop era arrivato lo scorso 3 gennaio per consentire l’esecuzione dei lavori di una paratia di pali per consolidare un tratto della strada, colpita da una frana. L'intervento è stato realizzato dal Genio civile di Agrigento. I lavori sono realizzati con risorse stanziate dal governo Musumeci, su proposta dell’assessore regionale Marco Falcone, per un importo complessivo di poco più di 1,5 milioni di euro e si articolano in diversi interventi finalizzati a superare una serie di criticità lungo tutta la strada.