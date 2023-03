"Viola il divieto di avvicinamento alla famiglia", arrestato trentacinquenne

Si allontana dalla casa familiare e si sposta all'interno dell'abitazione della famiglia dove, per effetto del divieto di avvicinamento, non avrebbe potuto, né dovuto rimettere piede. V. E., 35 anni di Montevago, è stato arrestato dai carabinieri per violazione del provvedimento a suo carico.

Dopo le formalità di rito, sono stati gli stessi militari dell'Arma a rimetterlo in libertà.