"Sostituzione di persona", 45enne condannata e arrestata

Deve scontare la pena definitiva di 2 mesi di reclusione. Una quarantacinquenne di Montevago - condannata per sostituzione di persona - è stata arrestata dai carabinieri in quanto destinataria dell’ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo. I fatti - ossia la sostituzione di persona - per i quali la donna è stata riconosciuta colpevole sono stati commessi a Trapani del 2013.

Dopo le formalità di notifica del provvedimento del tribunale di Sorveglianza, la quarantacinquenne è stata posta in stato di detenzione domiciliare,