Anziano scomparso da un mese, l'appello del figlio: "Aiutateci"

"Il 13 dicembre, in Sicilia, a Montevago, è scomparso mio padre, Giuseppe, conosciuto da tutti come lo zio Peppino. Chiedo a tutti di aiutarmi”. L’appello è stato lanciato da Salvatore Ambrogio, che vive in Germania, nel corso della trasmissione “Chi l’ha visto”.

Giuseppe Ambrogio è l’ottantanovenne del quale si sono perse le tracce, a Montevago, ormai da un mese. Le ricerche sono andate avanti per diversi giorni dopo che l'anziano si è allontanato dalla sua casa di contrada Cavalcante e non è più tornato.