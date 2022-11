"Lesioni personali", deve scontare 3 mesi di detenzione domiciliare: arrestato

Deve scontare la pena di tre mesi di reclusione per lesioni personali commessi nel 2014 a Montevago. E’ in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura alternativa della detenzione, emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo, che i carabinieri della stazione di Montevago hanno arrestato un quarantunenne nullafacente.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato nella sua abitazione dove dovrà restare, appunto, in stato di detenzione domiciliare. Quotidianamente, come sempre avviene per quanti sono sottoposti a misure cautelari o sono in stato di detenzione domiciliare, verrà sottoposto a sistematici controlli da parte dei militari dell’Arma che si sincereranno del rispetto o meno di tutte le prescrizioni.