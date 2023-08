"Struttura turistica e bar senza lavoratori formati e con impianti abusivi": scattano due denunce

I carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Villaggio Mosè, nel corso di alcuni accertamenti a Montevago, hanno scoperto delle irregolarità in una struttura turistica e in un bar-ristorante e hanno denunciato un imprenditore 69enne ed un esercente di 42 anni, per le ipotesi di reato di omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione dei lavoratori e installazione di impianto di video sorveglianza privo di autorizzazione.

Per i due titolari sono scattate sanzioni per complessivi di 28.650 euro. L’attività rientra nel piano operativo disposto dal Comando provinciale nell’ambito di controlli straordinari denominati “Sommerso e sicurezza estate 2023”, nel settore turistico ed alberghiero.