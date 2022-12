Anziano scomparso da giorni, continuano le ricerche con droni e unità cinofile

I vigili del fuoco, le squadre di volontari e protezione civile da giorni continuano a cercare, fra le campagne di Montevago, Giuseppe Ambrogio, 89 anni, del quale non si hanno notizie da mercoledì mattina. Si è allontanato dalla sua casa di contrada Cavalcante e non ha fatto rientro.

Ad essere impiegati per le ricerche anche i droni e le unità cinofile. Il figlio, postando sui social la foto del genitore, ha lanciato un appello: "Questo signore è mio padre Giuseppe Ambrogio detto lu zu Peppino. È scomparso da ieri mattina il 13.12.2022. Per favore vi chiedo gentilmente se qualcuno lo vedesse può contattare o il 112 oppure al mio numero 3396059073. È una persona molto gentile non è cattivo. Vi ringrazio tutti per favore".