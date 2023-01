Montevago: consegnati i lavori per la ristrutturazione della Città dei Ragazzi

Consegnati oggi i lavori per un importante intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza e recupero funzionale della Città dei Ragazzi di Montevago. L’importo complessivo del progetto, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate e redatto dall’architetto Alfonso Cimino, ammonta a 1.257.623,85 euro. Ad aggiudicarsi i lavori, con un ribasso d’asta del 29%, l’Ing. Due srl di Agrigento.

"L’obiettivo del progetto - spiega il sindaco Margherita La Rocca - è quello di recuperare e riqualificare il complesso della Città dei Ragazzi per restituirlo alla collettività e renderlo un polo di socializzazione e attrazione che contribuisca al recupero ambientale dell’area compresa tra via Trieste e largo Firenze, un luogo destinato all’aggregazione sociale in conformità ad una politica di coesione e sostenibilità, un centro culturale e artistico in grado di accogliere manifestazioni ed eventi".

Nella struttura si potranno proporre attività culturali e teatrali con il coinvolgimento delle associazioni culturali attive nel territorio. Il recupero dell’area attrezzata, all’esterno dell’edificio, consentirà la programmazione di attività sportive organizzate attraverso le associazioni sportive locali.