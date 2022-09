Si intrufolano in casa di campagna e portano via strumenti musicali, orologi e argenteria: è colpo grosso

Entrano dalla finestra, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, e arraffano tutto quello che hanno potuto e trovato. Non è stato un colpo di poco conto, tutt’altro, quello messo a segno in una casa di campagna di Montaperto che, in questo periodo dell’anno, è ancora abitata. Verosimilmente i ladri – impossibile ipotizzare che in azione sia entrato un delinquente solitario – sapevano che avrebbero trovato più, e più, cose. Non è escluso pertanto che abbiano studiato, con appostamenti vari, senza mai dare sospetti, le abitudini dei residenti. E non appena i proprietari si sono appunto momentaneamente allontanati si sono fatti largo nella casa dopo aver mandato in frantumi il vetro di una finestra. Tutte le stanze sono state messe a soqquadro. Perché evidentemente i malviventi hanno cercato bene.

E alla fine, dall’abitazione, hanno portato via: più strumenti musicali, posate e cestino d’argento, diverse macchine fotografiche ed orologi di marca. Il danno provocato agli agrigentini non è stato ancora quantificato, non risultava almeno esserlo nel momento in cui è stata formalizzata la denuncia a carico di ignoti. Ma è, senza ombra di dubbio, importante: di svariate migliaia di euro. A presentarsi alla caserma “Anghelone”, dove ha sede l’ufficio Denunce della Questura di Agrigento, è stata la proprietaria della casa di campagna: una cinquantaduenne.

La donna ha anche fornito un sommario inventario della refurtiva.

I poliziotti della sezione Volanti hanno, naturalmente, subito avviato le indagini per provare a raccogliere indizi che portino all’identificazione dei balordi. Perché, questo sembra essere assodato, a Montaperto si sarebbe messa all’opera una banda: almeno due, o forse tre, persone che, rapidamente, hanno rovistato tutte le stanze e che hanno portato via, senza essere visti o sentiti, tutto quello che di prezioso o di importanza economica hanno trovato.