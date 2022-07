Volantini anonimi con scritte diffamatorie nei confronti del sindaco, l'inchiesta: area coperta da sistemi di videosorveglianza

Volantini anonimi con scritte diffamatorie nei confronti del sindaco Giovanni Cirillo di 44 anni. E’ nella notte fra il 14 e il 15 luglio scorsi che sono stati lasciati a terra lungo il viale Della Vittoria a Montallegro. Un gesto inquietante per il quale il primo cittadino ha formalizzato, durante la mattinata di lunedì, una denuncia a carico di ignoti. E lo ha fatto recandosi alla caserma dei carabinieri del paese. I militari dell’Arma hanno subito, naturalmente, informato la Procura della Repubblica e avviato le indagini. Il viale Della Vittoria, a Montallegro, è risultato essere “coperto” da sistemi di videosorveglianza. E questo non è affatto un dettaglio di poco conto. L’attività investigativa – per identificare chi ha lasciato per terra quei volantini con scritte diffamatorie nei confronti del sindaco – potrebbe venire indirizzata proprio da quei filmati. Fitto è, inevitabilmente, il riserbo da parte di investigatori e inquirenti.

“Ignoti hanno diffuso alla cittadinanza dei volantini anonimi con contenuto falso e diffamatorio, non solo verso il sottoscritto, ma credo verso tutto il popolo montallegrese – ha detto il sindaco Giovanni Cirillo - . Ho sempre fatto della trasparenza e della legalità il mio esempio di vita, la mia storia e quella della mia famiglia. Se qualcuno pensa di ostacolare l’obiettivo del mio mandato, la mia voglia di ridare a Montallegro la rivincita che merita, che gli è stata negata in passato, vi dico con tutto il cuore – ha aggiunto il primo cittadino - che si sbaglia di grosso. Ho fatto una promessa al popolo montallegrese e la manterrò fino alla fine del mio mandato di sindaco, costi quel che costi”. I militari dell’Arma, a quanto pare, avrebbero ascoltato anche diversi montallegresi.

“Sono il sindaco dei montallegresi, quelli veri, quelli con la schiena dritta, di gente che ama il proprio paese e collabora per migliorarlo e non per infangarlo ignorantemente” – ha concluso il primo cittadino che non ha, appunto, esitato a dare dei “vigliacchi”, gente che si nasconde “per paura di essere uomini” agli autori di qui volantini diffamatori che sarebbero stati firmati con “i nomi di chi ha combattuto la mafia” - .