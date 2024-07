Concessione rinnovata per 14 anni con finte ricevute? Seconda assoluzione per una ristoratrice

Seconda assoluzione dalle accuse di falso e truffa, per non avere commesso il fatto: il giudice Michele Dubini ha scagionato Adriana Mangiapane, 63 anni, di Montallegro, titolare del ristorante, con annesso stabilimento balneare, "Don Pablo" di Bovo Marina, sequestrato nel 2020 in seguito all'indagine che ha già portato a due processi.

L'imprenditrice, in particolare, era accusata di avere raggirato la Regione, incaricata di riscuotere i pagamenti delle concessioni demaniali, attraverso la presentazione di falsi modelli f23. Per quattordici anni, secondo quanto ipotizzava l'accusa, avrebbe presentato delle ricevute "taroccate" con un sistema decisamente originale ovvero facendo risultare uno 0 in più rispetto a quanto effettivamente pagato truffando così l'assessorato al Territorio per diverse decine di migliaia di euro.

Il Demanio si accorge dei presunti ammanchi nel 2019 e l'indagine, l'anno successivo, fa scattare il sequestro della struttura oltre che dei beni della donna.

La ristoratrice, ascoltata in aula, nel primo processo, in cui le si contestavano 11 anni di mancati pagamenti, si è giustificata sostenendo che a curare tutti gli adempimenti fosse il consulente fiscale (oggi morto) e che lei non fosse a conoscenza della presunta truffa. La difesa, con l'avvocato Fabio Inglima Modica, ha sostenuto che non fosse stata pienamente provata la responsabilità dell'imputata ed è stata decisa l'assoluzione.

Nel secondo processo, quello appena concluso, la contestazione era relativa al pagamento di tre annualità ovvero dal 2017 al 2019: la difesa, in questo caso, ha sostenuto che i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente e ha prodotto le ricevute.