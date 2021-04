"Stalking fra donne, pietrate ai vigili e calunnia": chiesti 2 anni e 4 mesi

La donna sarebbe entrata in contrasto con la presidente di un circolo femminile del paese, sua parente nonché vicina di casa

Due anni e 4 mesi di reclusione per le accuse di stalking, danneggiamento e calunnia: sono stati chiesti dal pm per Onofria Zambito, 69 anni, di Montallegro, finita sotto processo nell'ambito di una vicenda che ipotizza accesi contrasti fra due donne sfociati in veri e propri atti persecutori.

La vicenda, che potrebbe portare alla sentenza del giudice Agata Anna Genna il 21 aprile, risale al settembre del 2016. La donna sarebbe entrata in contrasto con la presidente di un circolo femminile del paese, sua parente nonché vicina di casa. I contrasti si sarebbero aggravati fino al punto che la presunta vittima, costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Fabio Inglima Modica, avrebbe avuto persino paura a uscire di casa per timore di aggressioni. Insulti, minacce di morte e pedinamenti persino in pizzeria dove la rivale stava festeggiando il compleanno.

Il 22 settembre l'episodio più grave: Onofria Zambito si sarebbe presentata al comando della polizia municipale con un mattone in mano con cui avrebbe danneggiato tre porte in segno di disappunto perchè i vigili, a suo dire, non la stavano tutelando dalla sua rivale.

Accuse che, secondo il pm, sono pienamente provate dal dibattimento tanto da chiedere la condanna.