Distretto turistico Valle dei Templi, Cirillo nuovo vice presidente

L'assemblea del distretto turistico Valle dei Templi ha eletto ieri all'unanimità come nuovo vicepresidente il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo.

All'interno del comitato direttivo, presieduto dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, Cirillo prende il posto dell'ex sindaco di Santa Elisabetta, Domenico Gueli. L'assemblea, riunita in seconda convocazione, ha accolto la sua candidatura procedendo per acclamazione.

A eleggere il vice presidente per statuto è stata la parte pubblica del distretto, rappresentata da sindaci e assessori. Il presidente Francesco Miccichè e l'amministratore delegato Fabrizio La Gaipa hanno espresso parole di elogio nei confronti di Domenico Gueli "per il lavoro svolto con serietà e impegno nel distretto turistico" e hanno ringraziato Cirillo per la disponibilità a rivestire il ruolo nel direttivo.

Il sindaco di Montallegro si è detto felicissimo per la nomina e, dopo aver ringraziato l'assemblea per la stima e la fiducia riposta, ha affermato di essere pronto a spendersi con sempre maggiore impegno per la promozione turistica dell'intera area distrettuale.

"La nomina di Cirillo - si legge in una nota del distretto - continua a dare voce alle aree interne e ai piccoli Comuni e si allinea a un percorso già consolidato, nei giorni scorsi, con la delibera di adesione al distretto turistico dei Comuni Snai (Strategia nazionale aree interne) - Area interna sicani, di cui Montallegro fa parte. L'elezione del sindaco Cirillo, dunque, dà maggiore rappresentanza a quell'area del distretto - si legge sempre nella nota - che ha deciso di essere parte attiva dell'amministrazione della Dmo nell'attuazione dei programmi di promozione e valorizzazione della destinazione Costa del Mito e monti sicani, utile ed efficace implementazione di un'offerta turistica che va ben oltre i grandi attrattori della Valle dei Templi e della Scala dei turchi".