Dopo le bonifiche scatta la "guerra" all'abbandono di rifiuti: arrivano le telecamere

Sono in arrivo le "fototrappole" sulla statale 115, in territorio di Montallegro, per individuare chi abbandona i rifiuti.

Ad annunciarlo è il sindaco del piccolo borgo, Giovanni Cirillo, dopo che oggi sono stati bonificati i luoghi nel piazzale del laghetto Gorgo. L’intervento è stato pianificato in collaborazione tra Comune, Anas e ”Bovo Marina Torre Salsa Ambiente”.

"Adesso - ha detto il sindaco - verranno posizionate in zona delle fototrappole per smascherare chi in modo scellerato abbandona rifiuti inquinando la nostra bellissima terra".