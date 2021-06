Nuovo impianto per trattamento rifiuti, ricorso al Tar della Pro Loco di Montallegro: "E' illegittimo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La PRO LOCO MONTALLEGRO comunica che in coerenza con gli obiettivi e le finalità del proprio statuto, in data 28 giugno 2021 ha provveduto ad impugnare innanzi al TAR di Palermo il decreto emesso dall’Assessore regionale al Territorio e Ambiente con il quale è stata rilasciata la positiva valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di un impianto di trattamento di rifiuti che la Ditta Catanzaro Costruzioni vorrebbe realizzare in adiacenza alla mega discarica di rifiuti gestita dalla medesima sita nella Contrada Matarana del Comune di Montallegro.

Attraverso il ricorso, i legali ed i tecnici incaricati hanno evidenziato, sotto il profilo sostanziale e procedurale, molteplici profili di illegittimità relativi alla procedura amministrativa conclusasi con il rilascio del provvedimento impugnato e ne hanno richiesto l’annullamento in quanto provvedimento propedeutico per ottenere l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto, riservandosi, nel contempo, di segnalare ad altra Autorità giudiziaria ulteriori profili di specifica competenza emersi a seguito dell’esame degli atti della procedura.

La PRO LOCO MONTALLEGRO ha ritenuto di agire in base al proprio statuto al fine di tutelare l’ambiente del proprio territorio già da molti anni compromesso e segnato dalla mega discarica di rifiuti che ha penalizzato la salute e la qualità della vita della comunità, la vocazione turistica del paese fino al punto di finire, di recente, sotto i riflettori di una indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Agrigento per violazioni di natura ambientale.

La costruzione di un nuovo impianto di trattamento di rifiuti nel Comune di Montallegro rischierebbe di provocare un gravissimo impatto ambientale su un territorio già sensibilmente provato che non può assistere inerme alla lesione irreversibile della propria vocazione agro-turistica che, piuttosto, va tutelata, salvaguardata e potenziata.

Per tale ragione la PRO LOCO MONTALLEGRO cercherà, con ogni strumento messogli a disposizione dalla legge, di impedire la concretizzazione di questo rischio ed agirà in sede amministrativa, penale e civile per la salvaguardia e la difesa dell’ambiente del proprio territorio.

Si fa appello, quindi, a coloro i quali vorranno contribuire in questo percorso di legalità e di salute pubblica, a sostenere questa lotta civica che non ammetterà più alcun compromesso alle spalle dei montallegresi.