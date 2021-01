Coronavirus, perde la vita un settantenne: i dati del bollettino dell'Asp

Il Covid-19 ha fatto un'altra vittima agrigentina, ed è la 122esima da quando è scoppiata la pandemia. A perdere la vita è stato un settantenne di Montallegro, un anziano che - contagiato dal virus - era ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca.

Dopo il ricovero, il quadro clinico era peggiorato fino ad arrivare appunto alla disgrazia. Per Montallegro è la prima vittima.

Vittime, fino ad ora, si sono registrate ad Agrigento (11), Aragona (3), Caltabellotta (1), Camastra (2), Campobello di Licata (8), Canicattì (12), Casteltermini (2), Cianciana (1), Favara (4), Grotte (2), Licata (6), Menfi (6), Montevago (1), Naro (1), Palma di Montechiaro (4), Porto Empedocle (5), Raffadali (3), Ravanusa (4), Ribera (5), Sambuca di Sicilia (19), San Biagio Platani (4), San Giovanni Gemini (1), Santa Elisabetta (1), Santa Margherita di Belìce (4), Santo Stefano Quisquina (1), Sciacca (10).

I dati del bollettino dell'Asp

Un solo caso positivo in più rispetto a ieri, 1 ricoverato, 23 guariti e 1 morto (il settantenne di Montallegro). Sono i principali numeri del consueto bollettino dell'Asp di Agrigento. Fa scalpore - ma resta un dato sul quale l'Asp non ha aggiunto altre precisazioni - il solo positivo a fronte di ben 463 tamponi eseguiti. I nuovi guariti portano a 3.936 il dato complessivo che, quindi, si avvicina al tetto delle 4.000 unità.

Ricoveri

In degenza ordinaria/subintensiva ci sono 28 agrigentini, 21 si trovano al "San Giovanni di Dio", 6 al "Giovanni Paolo II" e 1 in un ospedale fuori provincia. Cinque i degenti di Terapia intensiva: tre sono all'ospedale di Agrigento e 2 in quello di Sciacca. Sette, infine, gli agrigentini che sono alloggiati in strutture lowcare. Si tratta di numeri invariati rispetto a ieri.

L'andamento dei contagi nei singoli Comuni

Ecco i dati comune per comune dei soggetti ancora in trattamento: Agrigento (161); Alessandria della Rocca (3), Aragona (3); Bivona (0), Burgio (5); Calamonaci (6), Caltabellotta (0); Camastra (0); Cammarata (1); Campobello di Licata (17); Canicattì (36); Casteltermini (0); Castrofilippo (3); Cattolica Eraclea (4); Cianciana e Comitini (0); Favara (64); Grotte (7); Joppolo Giancaxio (1); Licata (87); Lucca Sicula nessun caso; Menfi (33); Montallegro (15); Montevago (4); Naro (4); Palma di Montechiaro (21); Porto Empedocle (24); Racalmuto (3); Raffadali (23); Ravanusa (104); Realmonte (6); Ribera (52); Sambuca di Sicilia (6); San Biagio Platani (2); San Giovanni Gemini (6); Sant'Angelo Muxaro nessun caso; Santa Elisabetta (2); Santa Margherita di Belice (21); Santo Stefano di Quisquina nessun caso; Sciacca (31), Siculiana (1), Villafranca Sicula (0).

Aggiornato alle 21,20