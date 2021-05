Scoperto un canna-party in un magazzino, sequestrato hashish: 8 giovani nei guai

L’attenzione dei carabinieri è stata attirata da quel sospetto andirivieni da un magazzino, lasciato con tanto di porte aperte. I militari, avvicinandosi per dare un’occhiata più approfondita, hanno subito avuto la conferma: si stava registrando un assembramento. Mai però avrebbero, forse, creduto di scovare un canna-party. Perché all’interno di quel magazzino c’erano otto giovani che stavano consumando hashish.

I carabinieri di Montallegro, coordinati dal capitano Marco La Rovere della compagnia di Agrigento, hanno sequestrato più grammi di stupefacente, canne già confezionate e pronte all’utilizzo per la maggior parte. Gli otto ragazzi sono stati identificati e tutti segnalati alla Prefettura di Agrigento quali consumatori abituali di sostanze stupefacenti. Verranno adesso invitati a seguire un percorso di recupero psicologico per evitare le droghe. Ad ognuno di loro è stata elevata, poi, una sanzione da 400 euro per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid. In quel magazzino, del resto, erano tutti riuniti e, di fatto, assembrati.

Ancora una volta, la presenza sul territorio di una pattuglia dell’Arma dei carabinieri ha dimostrato come, in maniera fulminea, si può prevenire e reprimere ogni tipo di abuso.