Rubati soldi e sigarette da aree di servizio di Montallegro e Caltabellotta: ad agire è stata la stessa banda

Furto all’area di servizio “Eni”, lungo la strada statale 115, in territorio di Montallegro e al bar-tabacchi di contrada Martusa a Caltabellotta. Non ci sono dubbi, non per i carabinieri che stanno indagando, che ad agire, in entrambi i casi, è stata la stessa banda. La conferma è stata dai filmati degli impianti di videosorveglianza

Nel primo caso, dopo aver fondato la porta di ingresso della tabaccheria, i balordi hanno portato via 300 euro in monete e più stecche di sigarette. Nel secondo, invece, è stato portato via il registratore di cassa con circa 600 euro.

Ad agire è stata, appunto, la stessa banda di criminali, composta da 4 persone che si sono spostati da un luogo all'altro con un'autovettura. Entrambi i furti sono stati scoperti dai proprietari delle attività commerciali, al momento della riapertura. E subito è stato lanciato l'Sos ai carabinieri di Montallegro e di Caltabellotta che si stanno occupando, interfacciandosi, delle indagini per dare nome e cognome ai delinquenti.