Cade in casa e non riesce a chiedere aiuto: salvata 96enne

E' stata soccorsa, e di fatto salvata, appena in tempo. Una pensionata di 96 anni è stata trovata, in casa, per terra, in stato di semi incoscienza. Grazie alla mobilitazione generale, della badante, dei vicini di casa e delle forze dell'ordine, l'anziana è stata trasferita all'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

L'anziana pensionata, stando a quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, era caduta in casa e non riusciva a chiedere aiuto. A preoccuparsi è stata, per prima, la badante che non riusciva a mettersi in contatto con la 96enne. A ruota anche i vicini di casa hanno provato a rintracciare la pensionata. Non ottenendo risposte, sono state chiamate le forze dell'ordine.