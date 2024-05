Un ettaro di macchia Mediterranea incenerita: indagini per chiarire la causa dell'incendio

Un ettaro di macchia Mediterranea incenerita. È questo il bilancio del maxi incendio divampato in contrada Mortilla a Montallegro dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della stazione cittadina. Su "fronti" differenti, i soccorritori hanno scongiurato il peggio, ossia l'estendersi dell'incendio.

Non ci sono stati ripercussioni sulla circolazione stradale e, per fortuna, nessuno si è fatto male.

Le fiamme sono state domate, naturalmente, dai pompieri. Mentre i militari dell'Arma stanno cercando di capire qual è stata la natura della scintilla iniziale. Verosimilmente si tratta di un incendio dolosa, ma al momento - per i carabinieri - le cause sono ancora in corso d'accertamento. Sono in corso le indagini.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.