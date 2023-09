"Il molo di Porto Empedocle rischia di collassare": l'allarme social di Mareamico

"A Porto Empedocle, negli scorsi anni, è stata realizzata una inutile e dannosa colmata a mare, dove ancora oggi, dopo diversi anni dall’inizio dei lavori, si cerca di capire cosa farene. Ora addirittura si torna a parlare della grande opera: il rigassificatore. Ma intanto il 'castello di cartone' va in malora a causa di lavori fatti senza scrupoli da imprese quantomeno scorrette e tecnici compiacenti".

A denunciarlo con una nota è l'associazione ambientalista Mareamico. "Si assiste infatti allo sgretolamento dei massi in conglomerato cementizio collocati, in modo scriteriato, nella parte terminale della mantellata di ponente della sopra richiamata colmata. I massi che avrebbero dovuto proteggere la colmata, costata tanti, tantissimi miliardi di vecchie lire oggi, per difetto di aggregante cementizio, si sgretolano per l’effetto dei vortici che si creano nella parte della testata della mantellata che penetrano dentro i massi artificiali erodendoli dall’interno, anche attraverso il fenomeno della carbonatazione".