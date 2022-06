"Molesta e denigra in continuazione parrucchiere ventottenne", denunciato disoccupato

Avrebbe più volto molestato il parrucchiere ventottenne, rivolgendogli anche continue espressioni denigratorie. E’ per l’ipotesi di reato di atti persecutori che i carabinieri della tenenza di Favara hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un settantenne disoccupato.

A rivolgersi ai militari dell’Arma della tenenza cittadina era stato proprio il parrucchiere ventottenne, un giovane, di fatto, ormai esasperato dalle continue molestie da parte dell’anziano. E i carabinieri, raccolta la denuncia, hanno avviato un’attività di verifica su quanto riferito dal giovane artigiano. A carico del disoccupato celibe settantenne è stata così formalizzata una denuncia. Il favarese, adesso, dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di atti persecutori. Sono sempre più frequenti – e non riguardano naturalmente soltanto le coppie o uomini e donne in generale – questo genere di denunce per atti persecutori o stalking che dir si voglia. Si tratta, inevitabilmente, sempre di vicende private e per questo molto delicate. E le forze dell’ordine prestano, chiaramente, tutta l’attenzione possibile per tutelare entrambi i coinvolti. Nei casi di donne o minori vittime viene anche avviato l’iter del codice rosso.