“Cinque ore in pista per la vita”, piloti speciali danno vita al grand prix delle emozioni

Provare l'ebbrezza della velocità in pista da piloti in seconda, un'esperienza indimenticabile per i tanti ragazzi con disabilità che sono stati i protagonisti di “cinque ore in pista per la vita”, la manifestazione organizzata da Aci allo scopo di promuovere il concetto di mobilità inclusiva e soprattutto sicura. Al volante dei bolidi, piloti professionisti che sul circuito Concordia di Agrigento hanno regalato emozioni ai loro navigatori speciali.

“Noi – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie Salvatore Bellanca, presidente di Aci Agrigento – investiamo tanto nelle campagne di sensibilizzazione per la tutela i diritti dei disabili sulla strada. Questa manifestazione – aggiunge Bellanca – vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicato tema delle disabilità e sul superamento degli ostacoli che ciascun disabile è costretto a fronteggiare”. Una giornata di festa che si chiusa con un maxi podio finale che, ad ex aequo, ha incoronato campioni tutti i partecipanti.