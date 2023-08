“Mister Italia 2023”, Angelo Palermo è ufficialmente in finale: l’appello a votare il numero 12

Il ragazzo agrigentino, alle selezioni tenute a Giulianova, è riuscito a staccare il biglietto per l’ultimo atto del concorso di bellezza, condotto da Jo Squillo, che si svolgerà a Pescara. In totale saranno 40 concorrenti

Ha staccato il biglietto per la finalissima di “Mister Italia 2023”, il più importante concorso nazionale di bellezza maschile che sta per incoronare il “più bello d’Italia”. Lui è l’agrigentino Angelo Palermo, insegnante di 35 anni, che è riuscito a sbaragliare la concorrenza al termine del penultimo atto della kermesse che si è svolto a Giulianova.

In finale Angelo dovrà vedersela con altri 39 concorrenti ma per lui questo risultato, come dice nel suo video-messaggio, è già una vittoria. La finale, condotta da Jo Squillo, si svolgerà sabato 26 agosto allo Stadio del mare a Pescara. Angelo invita tutti a votarlo: è il numero 12. Con lui, alle prefinali, c’era anche un altro agrigentino: lo studente di 22 anni Gabriele Guarneri.

“Mister Italia”, in passato, ha lanciato noti personaggi del mondo dello spettacolo come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone. Insieme ai 40 finalisti, sul palco di Pescara ci saranno anche le 25 ragazze finaliste del concorso di “Miss Grand Prix”.

Entrambi i concorsi, organizzati da patron Claudio Marastoni, hanno il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocino del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova.