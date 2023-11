Accoglienza migranti, doccia gelata per i comuni dell'Agrigentino: tanti i bilanci a rischio

Cento euro per il rimborso dell'accoglienza di ogni minore non accompagnato, indipendentemente da quanto effettivamente speso dai Comuni per il pagamento del ricovero presso le cooperative autorizzate.

Una vera "doccia gelata" per i comuni dell'Agrigentino, e non solo, per i quali è stato adesso chiarito in modo ufficiale che la copertura economica sarà parziale. Tutto è contenuto in una lettera della Prefettura di Agrigento ad alcuni centri della provincia, fornita appunto a chiarimento della normativa vigente.

"La normativa vigente - dice la lettera - pone in capo ai sindaci l'onere dell'accoglienza dei minori non accompagnati, stranieri e non. Ciascun Comune, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, determina liberamente le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza; questo Ministero, pertanto, non ha alcuna competenza per determinare il rapporto tra Ente locale ed Ente Gestore, ovvero per stabilire obblighi e responsabilità delle parti coinvolte, ivi compresi eventuali crediti vantati da quest'ultimo".

Come funziona il sistema? Il Fondo per l'accoglienza, eroga trimestralmente ai Comuni richiedenti attraverso le Prefetture, un contributo giornaliero per ospite per l'accoglienza offerta ai minori non accompagnati. Non si tratta, però di un rimborso vero e proprio delle spese sostenute dai Municipi, ma un contributo per prestazioni già erogate.

Un importo che si attesta, appunto, nella misura massima di 100 euro a persona ogni giorno. Soldi - bisogna precisarlo - che non vanno al migrante ma soltanto alla cooperativa che lo assiste.

"L'onere del pagamento delle rette relative all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - continua il prefetto - sulla base delle convenzioni o degli accordi stipulati, è esclusivamente in capo al Comune, indipendentemente dall'erogazione del contributo a valere sul sopra citato Fondo: ad ogni buon conto, si specifica che, come indicato nel modello Al, le spese per le quali si chiede il contributo devono essere coerenti coi limiti di spesa indicati nelle convenzioni e/o delibere regionali di riferimento in vigore al momento del collocamento del minore".

Insomma, si mette la parola "fine" ad una lunga diatriba: ad Agrigento, ad esempio era stato il sindaco Lillo Firetto a presentare ricorso al Tar rispetto appunto alla decisione dell'Ente di pagare solo una quota della diaria giornaliera versata.

Una vicenda che grava sui bilanci dei comuni per centinaia di migliaia di euro ogni anno e che rischia di portare gli enti al dissesto.