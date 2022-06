Minorenni si allontanano dal centro d'accoglienza: 14 migranti scomparsi in pochi giorni

Quattro immigrati diciassettenni - originari di Libia, Siria, Egitto e Gambia - si sono allontanati dalla comunità alloggio per minori di Grotte. Una fuga in piena regola che è, di fatto, l'ennesima. Nei giorni precedenti, infatti, prima un gruppo di 7 e poi un altro di 3 erano riusciti, nello stesso identico modo, a scappare e a far perdere le loro tracce.

In tutti i casi, le denunce - fatte dai responsabili della comunità - sono state raccolte dai carabinieri della stazione di Grotte che hanno subito avviato le perlustrazioni dell'intero paese. Il piano di ricerche persone scomparse si è poi allargato a macchia d'olio anche al resto della provincia, partendo - inevitabilmente - dei Comuni limitrofi. Dei 14 migranti minorenni allontanatisi non è saltata fuori però nessuna traccia.