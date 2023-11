Fidanzatini fanno perdere ogni loro traccia: "fuitina" d'amore a Licata, ricerche in corso

Un diciassettenne e una quattordicenne, da giovedì, hanno fatto perdere le proprie tracce. Le famiglie, ieri notte, si sono presentate alla caserma dei carabinieri e hanno presentato denuncia di scomparsa.

Non è successo, non dovrebbe essere successo, nulla di grave ai due adolescenti che hanno dato vita ad una "fuitina". Una fuga d’amore volontaria che un tempo era assai diffusa e che, negli ultimi decenni, sembrava essere ormai scomparsa.

I carabinieri hanno avvisato il magistrato di turno alla Procura del tribunale per i minorenni di Palermo. Sono state avviate le ricerche in diverse zone del territorio comunale, nei paesi vicini, ma anche fuori provincia. Sino a ieri nessun indizio della coppia, né segnalazioni circa il ritorno dei ragazzi. Non ci sono particolari preoccupazioni sullo stato di salute dei due ragazzi, ma si tratta pur sempre di minorenni. E le famiglie sono preoccupate.

Non sembra comunque che la relazione fosse osteggiata dalle famiglie, anche in sede di denuncia non sono stati fatti riferimenti ad episodi di litigi o di rapporti particolarmente tesi. I fidanzatini si sarebbero allontanati portando con sé i telefonini e una piccola somma di denaro.