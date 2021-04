"In giro con un coltello a serramanico in tasca", denunciato minorenne

Circolava fuori dalla propria abitazione con in tasca un coltello. Per questo la polizia ha denunciato un giovane. Gli uomini del locale Commissariato, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, nel corso di un’attività di controllo, hanno individuato un'auto con a bordo tre persone che, mentre percorrevano una via centrale del paese hanno tentato di sfuggire al posto di blocco imboccando una strada alternativa.

Una volta fermato il veicolo, gli agenti hanno perquisito mezzo e occupanti, trovando uno di loro un coltello a serramanico con impugnatura in legno con una lama di 8 centimetri. Il giovane non sarebbe stato in grado di fornire valide motivazioni per il possesso dell'arma, che è stata quindi posta sotto sequestro. Il minore è stato denunciato per le ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere.