Ruba il portafogli che l'anziano aveva lasciato in auto: denunciato 15enne

Un quindicenne è stato denunciato, alla procura del tribunale per i minorenni di Palermo, per furto aggravato. Avrebbe - stando a quanto è stato accertato dai poliziotti del commissariato cittadino - rubato il portafogli dall'auto di un anziano. È accaduto nel quartiere San Michele di Sciacca. L'anziano si trovava però ancora nei paraggi ed ha dato l'allarme. Il portafogli, con all'interno 50 euro, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

A finire nei guai, nelle ultime ore, anche un altro cittadino di Sciacca che avrebbe danneggiato - rigandola - l'autovettura del vicino di casa. E in questo caso, l'episodio si è verificato in contrada Seniazza. La denuncia, per quest'ultimo episodio, è stata naturalmente formalizzata alla procura cittadina.

