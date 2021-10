Migranti e Covid, il ministero concede fondi: iniziati i lavori di ristrutturazione della caserma

Sono stati consegnati e sono, di fatto, già cominciati i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali comunali adibiti a caserma dei carabinieri di Porto Empedocle. Degli interventi - che avranno una spesa complessiva e totale di 50 mila euro - si sta occupando l'impresa Patrizio Costruzioni srl.

All'inizio dello scorso febbraio sono stati attribuiti, dal ministero dell'Interno, contributi per 375.000 euro per l'anno 2020 a favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta. Soldi destinati a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del Covid-19 e a garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori. Un contributo "finalizzato alle prestazioni di misure di assistenza, anche sanitaria, nei confronti dei migranti nonché alla realizzazione di interventi, anche di natura strutturale e di attività connesse alla presenza di migranti nel territorio nazionale". L'amministrazione comunale di Porto Empedocle, a metà dello scorso giugno, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per 50.000 euro per i lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza dei locali comunali adibiti a caserma dei carabinieri, stazione di Porto Empedocle. A fine dello scorso settembre, gli interventi sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria e, di recente, il dirigente del settore Lavori pubblici del Municipio ha approvato una piccola variante "alla quale si fa fronte con le somme già previste in progetto tra quelle a disposizione dell'amministrazione - hanno scritto dal Comune - . Il termine di ultimazione dei lavori per effetto dei nuovi lavori rimane invariato".