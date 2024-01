Polizia: Giovanni Minardi promosso vice questore, Sonia Zicari vice questore aggiunto

Giovanni Minardi, ex capo della squadra mobile della questura di Agrigento e attuale vice dirigente del commissariato di Gela, è stato promosso vice questore. L'agrigentina Sonia Zicari, dirigente della sezione polizia Stradale di Caltanissetta e in precedente a capo del commissariato di Licata, è stata invece promossa vice questore aggiunto. A farlo è stato il consiglio di amministrazione per il personale della polizia di Stato. Promosso vice questore anche Alessandro D’Arrigo, dirigente del commissariato di Niscemi.