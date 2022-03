"Vuole suicidarsi dopo una delusione d'amore": 18enne riportato a casa dai poliziotti

L'allarme era stato diffuso in mattinata, con una chiamata al numero unico per le emergenze. Una voce, infatti, spiegava che un 18enne agrigentino avrebbe voluto suicidarsi dopo una delusione amorosa.

Gli agenti della Questura hanno, innanzitutto contattato i genitori che avevano accompagnato il ragazzo a scuola, solo che questo non era mai effettivamente entrato nell'istituto per seguire le lezioni.

Raccolte le prime informazioni sull’abbigliamento del giovane, i poliziotti hanno chiesto alla compagnia telefonica la tracciabilità dell'utenza del ragazzo, per individuarlo. Non è stato però necessario, perché è stata una foto pubblicata nello stato di Whatsapp a permettere agli operatori di identificare il luogo dove lo studente si trovava in quel momento.

In pochi minuti sul posto si sono recati gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile che hanno rapidamente individuato il giovane (che era comunque in salute e al sicuro) hanno iniziato a parlare con lui, convincendolo a tornare a casa.