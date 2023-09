Maltratta e minaccia di morte la moglie: denunciato pensionato 70enne

Non avrebbe concesso neanche un centesimo di euro alla moglie che sarebbe stata anzi sistematicamente maltrattata e perfino minacciata di morte. Ha 70 anni il pensionato di Sciacca che è stato denunciato, alla Procura della Repubblica della città Termale, per minacce e maltrattamenti in famiglia. A farlo sono stati i carabinieri ai quali la donna si è rivolta raccontando dell'inferno che viveva dallo scorso dicembre.

Dopo l’ennesima discussione, per motivi economici, l'uomo avrebbe iniziato ad insultare e minacciare la moglie. Non sono mancati urla, spintoni e un'aggressione. La donna è riuscita a scappare e s'è rifugiata alla caserma dei carabinieri che hanno attivato subito l'iter del “codice rosso”, che mira a tutelare e proteggere le vittime di violenza.