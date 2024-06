Pretende di entrare in reparto per far visita alla compagna, al "no" del medico minaccia i sanitari e danneggia gli arredi: denunciato

Pretendeva di entrare in reparto, all'ospedale Giovanni Paolo II, per vedere la compagna ricoverata. Insistenze, fatte anche a gran voce, che si sono "scontrate" con il categorico "no" del medico dell'unità operativa. Un "no" che non è affatto andato giù al ventisettenne di San Biagio Platani che, anziché comprendere il perché di quel "no", è andato su tutte le furie ed ha iniziato a minacciare medici e infermieri presenti e che si è - stando all'accusa - scagliato contro alcuni arredi che sono stati pesantemente danneggiati.

Sono dovuti accorrere i poliziotti del commissariato di Sciacca, allertati da qualcuno dello stesso reparto ospedaliero, al "Giovanni Paolo II". Agenti che hanno constato il danneggiamento, ricostruito quanto era accaduto e identificato il furibondo visitatore. Il giovane è stato denunciato, alla procura della Repubblica di Sciacca, per danneggiamento aggravato e minaccia a pubblico ufficiale.

Il ventisettenne in escandescenze si è comunque calmato, ed è stato allontanato, all'arrivo delle pattuglie della polizia.

