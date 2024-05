Urla e minaccia la mamma: poliziotti bloccano 30enne esagitato

Ira e minacce nei confronti della mamma. Sono dovuti intervenire i poliziotti della sezione Volanti della questura in via Garibaldi, ad Agrigento, dove un trentenne era su tutte le furie. Per scongiurare il peggio, gli agenti si sono precipitati - e le sirene accese non sono rimaste inascoltate dagli agrigentini - nell'abitazione. Senza non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti ad evitare aggressioni, riportando di fatto la calma.

Il giovane non è stato denunciato, del resto i poliziotti in casi del genere non possono che procedere a querela di parte. Denuncia che, da parte della mamma, non c'è almeno per il momento stata.

