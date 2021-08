"Minaccia la madre con un fucile ad aria compressa", denunciato quarantenne

In stato di alterazione dovuto all'alcol ha aggredito l'anziana madre, minacciandola con un fucile ad aria compressa. Per questo un 43enne disoccupato di Favara è stato denunciato dai carabinieri della locale tenenza.

I fatti si sono svolti ieri sera in contrada Burgialamone: i militari erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite all'interno di un'abitazione privata. Arrivati sul posto i carabinieri hanno bloccato l'uomo che appariva "in evidente stato di agitazione dovuta all’abuso di alcool" e hanno accertato che lo stesso, poco prima, aveva minacciato la madre ottantenne con un fucile ad aria compressa (arma comunque di libera vendita) che è stato sequestrato insieme ad una sciabola con una lama di circa 70 centimetri della quale non era stato denunciato il possesso.

Il quarantenne è stato denunciato.