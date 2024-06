Minaccia di gettarsi dal balcone di casa: ventenne salvato in extremis

Sono riusciti a bloccarlo appena in tempo, scongiurando una tragedia. I poliziotti della sezione Volanti della questura hanno fermato il ventenne tunisino che, nel centro storico della città dei Templi, stava per gettarsi dal balcone della sua abitazione. Il giovane è stato poi "consegnato" ai sanitari del 118 che sono giunti sul posto.

Il ragazzo pare che si fosse rinchiuso nella sua abitazione, dopo aver fatto una sfuriata con un familiare. Ormai in escandescenze, minacciava di gettarsi dal balcone. I poliziotti, giunti come un fulmine nel cuore di "Girgenti", sono riusciti ad entrare nell'appartamento dove appunto il giovane tunisino si era barricato. E senza pensarci due volte, gli agenti sono riusciti ad acciuffarlo e a bloccarlo praticamente in extremis.

Il ventenne è stato, a questo punto, portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio.

