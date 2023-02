Minaccia di gettarsi dal balcone di casa, vigili del fuoco in azione per evitare la tragedia

E' parapiglia in via Madonna delle Rocche, la perpendicolare della centralissima via Roma, a Racalmuto. C'è un uomo che si è barricato all'interno della sua abitazione e minaccia di gettarsi da uno dei balconi. Sul posto, lanciato l'allarme, oltre alla polizia municipale del paese sono al lavoro anche i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì.

Dal comando provinciale di Agrigento, mentre si sta cercando di dissuadere l'uomo - che a quanto pare ha dei problemi psicologici - è stato inviato e già allestito il telo gonfiabile. Qualora, malauguratamente, il racalmutese dovesse lanciarsi di sotto, da un'altezza di poco più di tre metri, ci sarà, appunto, il telo a salvarlo. Intanto va avanti l'opera di mediazione - portata avanti dai vigili urbani - per evitare che l'uomo si lasci cadere di sotto.