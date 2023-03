"Minacce, insulti e coltello puntato in fronte alla compagna per non farla andar via di casa": condannato

Due anni di reclusione. I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno emesso la sentenza a carico di Cristian Poni, agrigentino di 42 anni, accusato di maltrattamenti aggravati e stalking ai danni della compagna. Per l'imputato, che è difeso dall'avvocato Samantha Borsellino, il pm Cecilia Baravelli aveva chiesto la condanna a 2 anni e 10 mesi.

L'imputato, fra il maggio del 2019 e il luglio del 2020, avrebbe maltrattato la compagna insultandola e minacciandola, in una circostanza, con un coltello puntato in fronte per impedirle di andare via dall'abitazione. Il clima di terrore per la donna, che si è costituita parte civile con l'avvocato Antonio Provenzani, sarebbe andato avanti per oltre un anno, fino alla decisione della presunta vittima di denunciare il suo aguzzino.