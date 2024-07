"Dopo ve la faccio vedere io! Vi conosco!": reagisce così ad un controllo stradale, denunciato 27enne

"Dopo ve la faccio vedere io! Vi conosco!". Con queste parole, grosso modo, un licatese ventiseienne si è rivolto ai poliziotti del commissariato cittadino durante un controllo stradale. Parole e atteggiamento che gli sono costate una denuncia, in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate al giovane licatese sono state: violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Avrebbe dovuto essere un ordinario controllo stradale, quello realizzato dagli agenti del commissariato. In realtà il ventisettenne licatese che si è, decisamente, infastidito, non soltanto ha risposto in malo modo agli agenti, ma li ha anche minacciati. Un comportamento che, naturalmente, non poteva essere ignorato e gli agenti hanno formalizzato a suo carico una denuncia alla procura.

